◇サッカー国際親善試合日本2ー2パラグアイ（2025年10月10日パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表MF斉藤は1―2と勝ち越しを許した直後の後半21分から出場してA代表デビューを飾った。昨夏のパリ五輪では10番を背負い、5―0と圧勝したパラグアイ相手に2アシストを記録。その再現が期待されたが、この日はゴールに迫れず「仕掛けが甘く抜き切れなかった。このプレーでは全然駄目。一番輝ける選手になりたい」と唇