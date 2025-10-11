◇サッカー国際親善試合日本2ー2パラグアイ（2025年10月10日パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表MF伊東が値千金の同点弾をアシストした。終了間際に右サイドからゴール前で待つ上田の頭にドンピシャのクロス。「うまくいきました」と息をついた。右ウイングバックで先発し、シャドーの堂安と連係して再三好機を演出。後半21分に南野がベンチに下がると、キャプテンマークを引き継いでフル出場した。痛めていた