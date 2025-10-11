◇サッカー国際親善試合ブラジル5ー0韓国（2025年10月10日ソウル）ブラジルが大量5得点で韓国を圧倒した。18歳の新鋭FWエステバンが前半13分の先制点を含む代表初の2得点。FWロドリゴとFWビニシウスのRマドリードコンビもゴールを重ねた。特に攻撃陣は主力選手がそろって先発し軒並み結果を出したことで、移動を挟む14日の日本戦（味スタ）ではメンバーを大幅に変更する可能性も出てきた。