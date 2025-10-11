松阪競輪の開設75周年記念「蒲生氏郷杯王座競輪」（G3）は2日目を迎える。注目は12Rだ。初日特選の古性は勝負どころで追い上げるも7着。伸び盛りの岸田との初連係から軌道修正を図る。＜1＞＜5＞本線。怖いのは自力連係となった熊本勢。半田後位で脚ためる上田尭がどこまで古性に迫るかだ。両派の戦いが激化すれば、佐藤の捲り追い込みも届きそう。＜1＞古性優作弱かった。2日目は新車で走るつもり。岸田君へ。初連係です