ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は2日目。「イイ値」担当の本間正則記者は山下夏鈴（28＝三重）に注目した。昨年はセット交換が流行したが、最近はリング交換が、はやっているようだ。10日まで開催した蒲郡G1では5日目までに98本のリングが交換された。芦屋でも初日に5人がリング2本を交換。9Rで逃げを決めた山下もその1人だ。「回転を下げるためにリングを換えてチルトを0からマイナスにした。足