ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。絶好枠に構える浜野の47号機は初下ろしから苦戦していたエンジンだが、前検特訓の動きを見る限り悲観するほどではない。逃げ切りに期待した。逆転候補はセンターから握る中村。こちらは2節連続優出機で評判は高かったが、そこまで目立つことはなかった。それでもしっかり合わせてくるだろう。板橋は2コースから鋭