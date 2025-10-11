ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は2日目を迎える。注目は12Rだ。機力アップに成功した川野が絶好枠。インは11走連続2連対中で7連勝中となれば、ここも一目散に逃走態勢を築く。2節連続V中の田口が俊敏差しから川野に急接近。当地得意の平山は機力も上々で一発に要注意。大滝も軽視はできない。＜1＞川野芽唯まずまずになってきて中堅より少しいい。エンジンは出足系の感じ。＜2＞田口節子