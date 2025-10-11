俳優の望海風斗、明日海りお、古川雄大、井上芳雄が9日、都内で開催されたミュージカル『エリザベート』の初日前囲み取材に出席。Wキャストでタイトルロールであるエリザベートを演じる望海と明日海は、宝塚音楽学校の同期としてWキャスト共演が実現した喜びを語った。【写真】シシィ＆トート、4人がそろい踏み1996年に宝塚歌劇団により日本初演となったミュージカル『エリザベート』は、2000年の東宝版初演から観る者を魅了し