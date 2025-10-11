俳優の望海風斗と明日海りおが９日、都内で開かれた、Ｗキャストで主演するミュージカル「エリザベート」（１０月１０日〜１１月２９日、東京・東急シアターオーブ。札幌、大阪、福岡公演あり）の囲み取材を行った。２人は宝塚音楽学校の同期で、当時は寮の２人部屋が同室だったという。望海は、今回の舞台期間が「入りたてのまだ初々しい頃の私たちを今までで一番思い出す時間だった」といい、明日海の演技を見て「勝手にうる