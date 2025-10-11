ＮＹ時間の終盤に入って、ユーロドルは１．１６０５ドル付近での推移となっている。トランプ大統領の中国に関する発言で本日の市場は全体的に調整色を強めている中、ユーロドルは買い戻しが強まっている。また、フランスの政治情勢への懸念が一服していることもユーロをサポートしているようだ。ただし、対円では売りが強まっており、ユーロ円は１７６円台前半まで急落。円安の巻き返しが強まって