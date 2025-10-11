2025年度上半期、全国の企業倒産件数は12年ぶりに5000件を超えた。株高やインバウンド増など明るい材料がある一方、物価高や人手不足に苦しむ中小企業では「あきらめ型倒産」が増加。経営者の高齢化による休廃業も加速し、事業継続の限界が浮き彫りとなっている。下半期は、自動車・建設業などの動向や、新政権による物価高対策の行方が焦点となりそうだ。（帝国データバンク情報統括部 情報取材課長阿部成伸）2025年度上半期