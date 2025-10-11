アメリカ南部テネシー州にある軍用の爆薬製造工場で大規模な爆発事故があり、19人が行方不明となっています。あたり一面、煙が立ち上り、車は焼け焦げてしまっています。現地メディアによりますと、テネシー州にある軍用の爆薬製造工場で10日朝、大規模な爆発があり、19人が行方不明となっています。再び爆発が起きるおそれがあり、消防などによる消火や救助活動は難航しましたが、午後になって火災は鎮圧されました。この工場では