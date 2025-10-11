¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×¼èºà²ñ¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥Ö¥ë¥­¥ã¥¹¥È¤Ç¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤ëË¾³¤É÷ÅÍ¡Ê41¡Ë¡¢ÌÀÆü³¤¤ê¤ª¡Ê40¡Ë¤¬½éÆü¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ÎÆ±´ü¤ÇÎÀ¤âÆ±¼¼¤À¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥ÈÌò¤Ë´¶³´¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡£»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¤±¤¤¤³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ë¾³¤¤Ï¡ÖÌ´¤ò¸«¤Æ²»³Ú³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¼«Ê¬¤¬