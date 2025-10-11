ボガーツに罰金メジャーリーグ機構（MLB）は10日（日本時間11日）、パドレスのホセ・イグレシアス内野手に1試合の出場停止処分と罰金を科したと発表した。ザンダー・ボガーツ内野手には罰金を科した。イグレシアスは2日（同3日）のカブスとのワイルドカードシリーズ第3戦で、フィールドを退場する審判員に対して非紳士的な行為を行った。イグレシアスの出場停止は2026年レギュラーシーズン中にロースター入りした初日に適用さ