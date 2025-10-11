[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]緊急投入で役目をまっとうした。日本代表MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)はパラグアイ戦の後半44分、MF佐野海舟との交代で途中出場。当初はMF望月ヘンリー海輝(町田)が送り込まれる準備をしていたが、交代選手が急遽藤田に変更となり、最後の追い上げを担った。藤田の投入後は同時起用されたFW上田綺世がFW町野修斗と2トップのような関係性を保ち、その下にMF斉藤光