[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]土壇場で追いついたとはいえ、1分け1敗に終わった9月のアメリカ遠征に続いて勝利を逃した。9月6日のメキシコ戦(△0-0)に続いて3バックの中央で先発した日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)は「結果的に失点してしまったのは守備陣の責任。自分のところからも失点した」と、2失点という結果を受け止めた。前半21分に1本の縦パスから先制を許すと、1-1の後半19分、日本