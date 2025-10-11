お笑い芸人のひょっこりはん（38歳）が、10月9日に放送されたバラエティ番組「何か“オモシロいコト”ないの？」（フジテレビ系）に出演。“本名”を明かした。番組は今回、芸能人の本名を当てる企画「本名寺の変」を放送。ひょっこりはんが登場すると、シソンヌ・長谷川忍は「たしかに知らない…」と腕組みをして考え込んでしまう。“本名候補”として、「西田明彦」「神田卓」「兵動春樹」「宮下聡」「渡辺俊介」の5つが用意され