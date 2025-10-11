イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が発効したあとも、パレスチナ自治区ガザ地区では食料や医療資源の不足など深刻な人道危機が続いています。こうした事態を受け、国連は12日からガザ地区への人道支援を拡充すると発表しました。国連は停戦の発効にともない、12日からガザ地区への人道支援を拡充すると発表しました。17万トンの支援物資を準備し、210万人への食料支援を目指すとしています。こうしたなか、UNRWA＝国連パレスチ