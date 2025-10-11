俳優の阿部寛（61歳）が、10月9日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“ずっと逃げ続けているもの”について語った。阿部はこの日、映画「俺ではない炎上」の宣伝を兼ねて、夏川結衣と共に同番組のインタビューに対応。映画の内容にちなみ、“ずっと逃げ続けているもの”を聞かれた阿部は「セロリはいつまでたっても克服できないです。セロリとピクルスはいまだに逃げます。ダメなんですよ…」と語る