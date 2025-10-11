ＮＹ時間の午後に入ってドル円は１５１円台後半で推移している。本日はトランプ大統領の中国に関する発言をきかっけに、市場は巻き戻しの動きを強めており、米株式市場も急落する中、ドル円も利益確定売りが強まっている。 ストラテジストは、自民党総裁に高市氏が選出されたことを巡る日本の政治的な不確実性は、一時的に円にマイナス要因となるものの、長くは続かないと指摘している。最終的に穏健な財政政策への妥協的な