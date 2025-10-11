NY株式10日（NY時間13:19）（日本時間02:19） ダウ平均45764.75（-593.67-1.28%） ナスダック22439.17（-585.46-2.54%） CME日経平均先物46390（大証終比：-1230-2.65%） 欧州株式10日終値 英FT100 9427.47（-81.93-0.86%） 独DAX 24241.46（-369.79-1.50%） 仏CAC40 7918.00（-123.36-1.53%） 米国債利回り 2年債 3.520（-0.073） 10年債 4.053（-0.085） 30年債 4.6