「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−１フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ナ・リーグ地区シリーズ（５回戦制）の第４戦が行われ、ドジャースは延長十一回、２−１でフィリーズにサヨナラ勝ちし、３勝１敗として２年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。八回から登板した佐々木朗希投手（２３）が３回を無安打無失点に抑える完全投球。勝利への流れを呼び込んだ。大谷翔平投手（３１）は４打数無安打だった。カ