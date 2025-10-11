º£²Æ¤Ë¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿18ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍMF¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÈó¾ï¤Ë½çÄ´¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ì¥¢¥ë¤Ç¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é½ÐÈÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬À®¸ù¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢º£·î¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥¢¥ë¤Ç½ÐÈÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤Î2026WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆþ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê