26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©¤Ë½ª»ßÉä¤Ç¤¹¡£¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤ËÂÐ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Î©·ÑÂ³¤ò¤á¤°¤ë¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï10Æü¸á¸å¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¹â»ÔÁíºÛ¤ËÂÐ¤·Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¤Ï