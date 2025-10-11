ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¡Ê61ºÐ¡Ë¡¢½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê21ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖZIP¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°²ÅÄ¤¬¡Ö¤â¤·1½µ´ÖµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡È³¤¡É¤ÈÅú¤¨¡¢°¤Éô¤¬¡È¥ª¥¹¥¹¥á¤Î³¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£°¤Éô¤È°²ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ç²è¡Ö²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¤â¤·1½µ´ÖµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢°²ÅÄ¤Ï¡Ö¹Ô¤­¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ËÁ´Éô¹Ô¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÀ¸³è¡×¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤Ö