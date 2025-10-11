[10.10 ¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]Ê£¿ô¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð(¥Ñ¥ë¥Þ)¤Ï¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¡¦¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¼«¿È¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤Ç¤ÏºòÇ¯2·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¥¤¥é¥óÀï(¡ü1-2)°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÊ£¿ô¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢¡Ö¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤ÈÁê¼ê¤ËÍ¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆÃ¤Ë2¼ºÅÀÌÜ¤ÏËÉ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Î¶¥