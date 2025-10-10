[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]鮮やかなクロスで日本代表を6年7か月ぶり連敗の危機から救った。MF伊東純也(ゲンク)は後半アディショナルタイム4分、先発から走り抜いてきた疲労にも負けず、右サイドからゴール前にピンポイントクロスを配球。これがゴール前を横切ってファーサイドに届き、FW上田綺世の劇的同点ゴールを導いた。伊東によると、狙っていたのはニアサイドに走り込んだDF瀬古歩夢。「歩