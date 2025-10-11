¡ÚENTRY GRADE 1/144 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¡Û 10·î11Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§1,100±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖENTRY GRADE 1/144 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò10·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·µ¡Æ°Àïµ­¥¬¥ó¥À¥àW¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëMS¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖENTRY GRADE¡×¤Ë¤ÆÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ ¥Ë¥Ã¥Ñー¤ò»È¤ï¤º¼ê¤Ç¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á