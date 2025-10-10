メ～テレ（名古屋テレビ） 12日に名古屋市で行われる将棋の日本シリーズJTプロ公式戦に出場する藤井聡太七冠が10日、愛知県の大村知事を表敬訪問しました。 愛知県公館を訪れたのは、瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠です。 藤井七冠は元々、12日に名古屋市港区の「ポートメッセなごや」で行われる日本シリーズJTプロ公式戦の準決勝に出場予定でしたが、対戦相手の渡辺明九段が膝のけがで欠場する