¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ°ú¤­¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ500¥É¥ë¶á¤¯²¼Íî¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¤òÇä¤ëÆ°¤­¤¬¹­¤¬¤ê¡¢±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ1¥É¥ë¡á151±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç±ß¹â¤Ë¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£