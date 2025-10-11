¡ÚS.H.Figuarts ¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥·¥ãー¡Û 2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê ²Á³Ê¡§33,000±ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ÈÎÇä¾¦ÉÊ ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー555¡×¤è¤ê¡¢Áð²Ã²í¿Í / ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥«¥¤¥¶¤Î°¦¼Ö¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥·¥ãー¡×¤¬¡ÖS.H.Figuarts¡×¥·¥êー¥º¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¡£TAMASHII NATIONS STORE TOKYO¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖTAMASHII NATIONS LIVE ACTION