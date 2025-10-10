メ～テレ（名古屋テレビ） コメの価格高騰などの影響で、東海3県の2025年産のコメの収穫量は7年ぶりに増える見通しです。 東海農政局は、東海3県の2025年産の主食用のコメの予想収穫量が35万4000トンで、前年産と比べて2万6400トン増える見通しだと発表しました。 2018年以降、収穫量は減り続けていましたが、7年ぶりに増加に転じる見込みです。 県別の予想収穫量は、愛知県がおよそ12.5万トン、岐阜県がおよそ10.1