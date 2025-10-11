£¹·î£²£¸Æü¡¢¹­Åì¾Ê¹­½£»Ô¤ÎÆîº»¼¾ÃÏ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÄ»¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¾Ó²¸Æï¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¹­½£10·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ¹­Åì¾Ê¹­½£»Ô¤ÎÆîº»¼¾ÃÏ¤Ïäå¹Áß´ÂçÏÑ¶è¡Ê¹­Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡Ë¼î¹¾²Ï¸ýÀ¾´ß¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅÏ¤êÄ»¤Î°ÜÆ°·ÐÏ©¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÃÏ°è¥Õ¥é¥¤¥¦¥§¥¤¡×¾å¤Î¼çÍ×µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±ÛÅß¤Î¤¿¤á¤ËÈôÍè¤¹¤ëÄ»¤¬ËèÇ¯Ìó10Ëü±©¤Ë¾å¤ë¡£Æ±»Ô¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢´Ä¶­ÊÝ¸î¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¯²½¤·¡¢Ä»¤Î½¬À­