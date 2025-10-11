北京大運河博物館の可視化収蔵庫。来館者はガラス越しに庫内の乾隆大蔵経の木版や家具を見学できる。収蔵庫は制御システムを備え、画面操作で調整する。（８月２６日撮影、北京＝新華社記者／羅鑫）【新華社北京10月10日】中国北京市で9月に開催された「2025北京文化フォーラム」では、デジタル技術を活用した文化遺産の保護と継承が大きな話題となった。デジタル化は経済・社会の発展に浸透し、デジタル技術が従来の生