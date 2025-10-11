北京大運河博物館の可視化収蔵庫。来館者はガラス越しに庫内の乾隆大蔵経の木版や家具を見学できる。収蔵庫は制御システムを備え、画面操作で調整する。（８月２６日撮影、北京＝新華社記者／羅鑫）【新華社北京10月10日】中国北京市で9月に開催された「2025北京文化フォーラム」では、デジタル技術を活用した文化遺産の保護と継承が大きな話題となった。デジタル化は経済・社会の発展に浸透し、デジタル技術が従来の生
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 磯野が認知症の未病…視聴者動揺
- 2. 米倉涼子 トラブル巻き込まれた?
- 3. TBSドラマ1話「配膳」に違和感
- 4. なぜ? 近所のお店がAmazon配達
- 5. 公明 なぜ石破政権時に言わない?
- 6. 公明代表、自民に「我慢の限界」
- 7. 公明の連立離脱 本当の原因とは
- 8. 放送事故だろ 高市氏配信が波紋
- 9. 公明代表、「一方的」発言に反論
- 10. 同意なく指2本挿し込まれる 異常
- 1. 公明 なぜ石破政権時に言わない?
- 2. 公明代表、自民に「我慢の限界」
- 3. 放送事故だろ 高市氏配信が波紋
- 4. 公明代表、「一方的」発言に反論
- 5. 同意なく指2本挿し込まれる 異常
- 6. 大麻所持を認めている被告が無罪
- 7. マッサージ実技 生徒の肌触れる
- 8. BD出場の韓国籍格闘家ら5人逮捕
- 9. 遠藤健慎を不起訴 大麻所持か
- 10. 都知事のアクセ 都議が禍玉呼び
- 1. 高市氏 民放3番組生出演取りやめ
- 2. 玉木氏 連立離脱の公明党を評価
- 3. 石破首相、戦後80年の所感発表
- 4. 玉木氏「首相務める覚悟はある」
- 5. 広陵部員「事実は大きく違う」
- 6. コーラ200円に上昇も…勝ち組か
- 7. 自民 次の衆院選で93人が落選か
- 8. 玉木氏「自民との連立意味ない」
- 9. NEXCO西が「悪質事業者」を公表
- 10. アメ車の公用車導入 政府が検討
- 1. ノーベル平和賞 米が不満を表す
- 2. 中アイドル 暴行された男性救出
- 3. 「K-POPアニメ」日本で不発の訳
- 4. スマホ落とし主探し 中国で話題
- 5. 平和賞 ノルウェーで記者殺到
- 6. 平和賞 トランプ氏アピ考慮せず
- 7. ラピダス 大口顧客を獲得
- 8. 中国上海 連休で観光客19.7%増
- 9. 台湾総統 中国に対抗できる装備
- 10. 日華懇の「日華懇」ダム水位観測
- 1. なぜ? 近所のお店がAmazon配達
- 2. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 3. 「俺たちのサッカー」失敗の真因
- 4. 10万円寄付「稼いでるの?」驚き
- 5. 給料+年金 50代は知らぬと損?
- 6. 三菱UFJ 約20年ぶりの新店舗
- 7. 「高市トレード」強まる可能性
- 8. ドコモユーザーに投資を提供へ
- 9. 鬼丸 auPAYのポイント山分け紹介
- 10. 晴海フラッグ購入「間違い」絶句
- 1. Amazonセール終了目前 何買った?
- 2. カシオ計算機 耐衝撃G-SHOCK登場
- 3. Kindle Unlimited 3カ月無料に
- 4. 収納力抜群の小さい長財布 登場
- 5. 自分だけのコーヒーメーカー登場
- 6. スマホの次はガラケーの時代へ
- 7. Nothing Ear 充電ケースにマイク
- 8. 揺られながらまどろむハンモック
- 9. ノースフェイスが最大49%OFFに
- 10. 高級時計ブランド TAG HEUER
- 11. トイレ掃除は「強敵」中の強敵
- 12. 「Google Pixel 10 Pro Fold」クイックフォトレビュー
- 13. リカバリーウェアが最大20%OFFに
- 14. プライム感謝祭 テレビ各社の4K
- 15. 【東京メトロに聞きました】東京メトロと都営地下鉄が統合という報道！ 本当ですか？
- 16. ファーストフードの自動販売機が大人気！無人のマック登場も時間の問題!?
- 17. 楽天モバイル 低価格継続の背景
- 18. Amazon「eero 7」がセール特価
- 19. リコーがGPT-5と同程度性能のオンプレミスLLMを開発、金融など業務特化で提供
- 20. 度数3% 日本酒リキュールを試飲
- 1. ド軍本拠地 空席目立つ理由は
- 2. マエケン移籍先に急浮上した球団
- 3. 競泳世界女王 窃盗で一時拘束
- 4. ヤク新監督 オファーに「即決」
- 5. 大谷敬遠の采配 フ軍指揮官釈明
- 6. 侍J 強化試合メンバー選出のウラ
- 7. JFA技術委員長解任で森保氏安堵?
- 8. 大決断 DeNAバウアーが登録抹消
- 9. 朗希は「そのまま続けるといい」
- 10. 現役高校生 異例のJ飛び級決定
- 11. 総立ちロウキコール 観衆大熱狂
- 12. 2015年の米3冠馬が 日本に来日
- 13. 朗希復活の裏に高校時代のビデオ
- 14. ド軍スタメンに「なんで」と困惑
- 15. F1 角田らが解雇→新人2人加入?
- 16. 「面影ここまでないのも」人気絶頂期の結婚から16年...水嶋ヒロ牋象がらり畍什澆了僂法崋命晋ても誰か...」「水嶋ヒロさんとは思わなかった」
- 17. MVP級活躍 掛布氏が絶賛した投手
- 18. 日本戦を控えるブラジル代表が韓国に圧勝！エステヴァン＆ロドリゴで4発→仕上げはヴィニシウス独走弾
- 19. NPB公認のプロ野球速報アプリNPB+を10月10日から期間限定でテスト配信 2026年シーズンに合わせ本格稼働を目指す
- 20. ブラジル代表 10・14日本戦前に韓国を５発粉砕！ ＦＷロドリゴ「Ｗ杯決勝のつもりで臨んだ」
- 1. 磯野が認知症の未病…視聴者動揺
- 2. 米倉涼子 トラブル巻き込まれた?
- 3. TBSドラマ1話「配膳」に違和感
- 4. TBS非常識クイズ なぜGOサイン?
- 5. 小栗旬 SNSを開設しない理由語る
- 6. 天海祐希 さらっと本名を公開
- 7. 感電の恐れも…SixTONESの曲中止
- 8. 高須院長 遺産ほとんど使った
- 9. リチャード騒動 ファンが爆買い
- 10. 「機関車すぎる」ユージの本名
- 1. 不倫OK 提案する夫に怒り心頭
- 2. 「舞妓をやめた」その後の変化
- 3. 「ばけばけ」のヒロインが凄い
- 4. 髪の悩み「血行不良」が解決?
- 5. 妹の病原因で破局 悩む34歳女性
- 6. 魚沼の有名ラーメン店が復活
- 7. 朝食に ローソン「新作パン」
- 8. 大人世代の悩み解決 GWのバッグ
- 9. 元カノと再会も不倫 夫に違和感
- 10. サンスターが就寝前ケアを実施