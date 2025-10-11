10Æü¸á¸å8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢´ôÉì¸©ÅÚ´ô»ÔÅÚ´ôÄÅÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÃÆ¤ß¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ÏÁ°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸©·ÙÂ¿¼£¸«½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ¡Ê54¡Ë¤È¾èÍÑ¼Ö¤Î2¿Í¤Î·×3¿Í¤¬¼ó¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Á´°÷·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î½÷À­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¸©Æ»¤È»ÔÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ¡£½ð¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£