[10.10 国際親善試合 韓国0-5ブラジル]韓国代表はホームでブラジル代表に0-5で大敗を喫した。試合を速報した現地・韓国メディアも悲壮感を漂わせている。韓国はワールドカップアジア最終予選のグループBを1位で突破。先月は日本代表と同じアメリカ遠征を行い、1勝1分で終えるなど、2024年に2度目の就任となったホン・ミョンボ監督の下で、15試合9勝5分1敗と好成績を残してきた。しかしサッカー大国にはなすすべもなく敗れた