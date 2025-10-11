¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢»±²¼¤Î¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢11Æü¸á¸å10»þ¤«¤é12Æü¸á¸å1»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ATM¡Ê¸½¶â¼«Æ°ÍÂÊ§µ¡¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥­¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤º¤Û¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¤ä¡¢¸ýºÂ¤«¤éPayPay¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤â¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£