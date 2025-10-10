日本代表は10日、キリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表と対戦し、2−2で引き分けた。日本代表MF佐野海舟（マインツ/ドイツ）が試合後、メディア対応に応じ試合を振り返った。佐野は今シーズンも所属するマインツで中心選手として活躍しており、公式戦全試合に出場中。今年6月に日本代表復帰を果たすと、3回連続で代表活動に招集されている。今回のパラグアイ代表戦では田中碧と中盤でコンビを形成し、89分までプレーし