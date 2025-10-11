¡ÚAmazon:Goreson ¥×¥é¥â¥Ç¥ëÆþÌç¸þ¤±¥Äー¥ë¥»¥Ã¥È¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§10·î11Æü0»þ～10·î12Æü23»þ45Ê¬ Amazon¤Ï¡¢Goreson¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ëÆþÌç¸þ¤±¥Äー¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï10·î12Æü23»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¸þ¤±¤ÎÇö¿Ï¥Ë¥Ã¥Ñー¤ä¥ä¥¹¥ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Äー¥ë¥»¥Ã¥È5¾¦ÉÊ¤¬