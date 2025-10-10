ダンスグループ・アバンギャルディが、11日のABCテレビ『LIFE〜夢のカタチ〜』(毎週土曜11:00〜)に出演する。『LIFE〜夢のカタチ〜』より (C)ABCテレビ11日の放送では、おかっぱ姿に制服を着た謎多きダンスグループ・アバンギャルディに密着。昭和歌謡に乗せ、無表情でキレッキレのダンスを踊るユニークなスタイルが国内外で注目を集める彼女たちの舞台裏に独占密着し、普段は見せない本音や素顔に迫る。17人のアバンギャルディメ