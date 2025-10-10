バンダイは、『ウルトラマンゼアス』より「ウルトラレプリカ ピカリブラッシャー2」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「ウルトラレプリカ ピカリブラッシャー2」(6,600円)1996〜1997年にかけて放映された『ウルトラマンゼアス』シリーズ30周年を記念して、『ウルトラマンゼアス２ 超人対戦・光と影』に登場し