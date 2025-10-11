2000¡ÊÊ¿À®12¡ËÇ¯10·î11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WBA¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎºäËÜÇîÇ·¡Êº¸¡Ë¤ÏÁÔÀä¤ÊÂÇ·âÀï¤ÎËö¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÈª»³Î´Â§¤Ë10²óKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£º¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡ÖÊ¿À®¤ÎKO¥­¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ºäËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÄ©Àï¤â¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£07Ç¯¤Ë36ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£