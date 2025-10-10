地区シリーズ第4戦米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地での地区シリーズ第4戦でフィリーズと対戦し、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。7回に押し出し四球で同点に追いついたが、フィリーズ側に審判団がこの回にあった“誤審”を謝罪したと米記者が報道。納得できないフィリーズファンからは怒りの声が上がった。1-0でフィリーズがリードする7回1死走者なしの場面。右打席