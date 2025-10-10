日本代表は10日、キリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表と対戦。試合は2−2のドローに終わった。三笘薫や遠藤航、板倉滉といった主力を欠く中行われた南米勢との対戦。21分にパラグアイが先制するも、5分後に小川航基のゴールで日本が同点に追いつく。その後64分に再びパラグアイが勝ち越すも、試合終了間際の上田綺世のゴールで日本が土壇場で追いついた。パラグアイにとってはもう少しで勝利出来ただけに悔しい結果となっ