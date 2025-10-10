日本代表は10日、国際親善試合としてパラグアイ代表と対戦し、2-2で引き分けた。堅守を誇るパラグアイ代表との一戦は2度のリードを許す形となったが、失点直後の26分に小川航基が相手GKのセーブを弾く強烈なミドルシュートを叩き込むと、1-2で迎えた後半ATには上田綺世が劇的な同点弾を決めた。勝つことはできなかった日本だが、9月のアメリカ遠征ではノーゴールに終わったことを考えると、2人のストライカーに点が生まれたことは