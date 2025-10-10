ブラジル代表は10日、国際親善試合として韓国代表と対戦した。ホームの韓国はレジェンドであるソン・フンミンやパリ・サンジェルマンでプレイするイ・ガンイン、バイエルンでプレイするキム・ミンジェらがスタメンに名を連ねた。一方のブラジルはレアル・マドリードのエデル・ミリトンやロドリゴ、ヴィニシウス、チェルシーのエステヴァン・ウィリアン、アーセナルのガブリエウ・マガリャンイスらがスタメン出場を果たした。そんな