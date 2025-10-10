フィリピン南部ミンダナオ島沖で10日に発生したマグニチュード7.4の地震の死者は7人に増えました。ミンダナオ島沖では10日夜にもマグニチュード6.7の地震が起きていて、被害の拡大が懸念されています。フィリピン南部ミンダナオ島沖で10日午前、マグニチュード7.4の地震があり、沿岸部には一時、津波警報が発表されました。この地震の影響で建物が倒壊するなどの被害が相次ぎ、現地メディアによりますと、少なくとも7人が死亡した