イスラエル軍はパレスチナ自治区ガザでのイスラム組織ハマスとの停戦が現地時間10日正午に発効したと発表しました。合意したラインまで部隊を撤収したとしています。イスラエルとハマスはアメリカのトランプ大統領が示した和平計画の「第1段階」に合意し、イスラエル政府は閣議で、これを正式に承認しました。これを受けて、イスラエル軍は現地時間の10日正午、日本時間の午後6時に停戦が発効したと発表しました。ハマスに拘束され