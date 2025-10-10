サッカーの国際親善試合で１４日に日本代表と対戦するブラジルが１０日、ソウルで韓国代表に５―０と大勝。強さを存分に見せつけた。ブラジルは前半１３分にＭＦエステバン（チェルシー）のゴールで先制。さらに同４１分にＦＷロドリゴ（レアル・マドリード）が追加点を奪い２―０で折り返した。後半に入っても韓国守備陣を翻ろう。後半開始から立て続けにエステバン、ロドリゴが得点し、大量リードを奪った。攻撃の手を緩めず