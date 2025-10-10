自民党と公明党の連立解消を受けて、経済団体のトップからは政治の安定を求める声が相次ぎました。【映像】日本商工会議所・小林健会頭のコメント経団連の筒井会長は、「内外に解決が急がれる政策課題が山積し、重要な外交日程が迫る中、政治の安定は不可欠である」としたうえで、連立解消について「誠に残念であり、政治の不安定化を憂慮している」というコメントを発表しました。また、政策を着実かつ迅速に推進するため、